Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
Laura Benvenuti - serata tributo in memoria
mercoledì 27 agosto

A Laura: una serata per ricordare Laura Benvenuti e la sua musica
di Redazione
murales poggio torriana
i ragazzi di Poggio Torriana

Inaugurato il murales del progetto “Soundepoz Writing LAB”
di Redazione

guitar 100 in centinaia in spiaggia libera tutti a cantare per la pace col vescovo nicolò anselmi
Guitar 100

In centinaia in spiaggia col vescovo per cantare assieme per la pace
di Redazione
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Serata per Gaza Mulino Sapignoli - Photoprint Daniela De Simone
L'è ora ad fe' che basta!

Al Mulino Sapignoli chiamata pubblica per la pace a Gaza
di Redazione
protezione civile mezzi in partenza
20 volontari

Anche una squadra riminese della protezione civile in partenza per il Vesuvio
di Redazione
3, 6 e 7 anni

Tra bambini da Gaza in Emilia-Romagna per ricevere cure specialistiche
di Redazione
donazione centri estivi emporio solidale
500 bambini coinvolti

Dai centri estivi più di 700 prodotti in dono all'emporio solidale
di Redazione
discriminazione
8.571 euro dalla Regione

Avviata l'istruttoria per progettazione di iniziative contro la discriminazione
di Redazione
family run bim triathlon bellaria
Family Run

Bim Triathlon consegna un assegno da 1777 euro al TIN dell’Ospedale Infermi
di Redazione
spiaggia libera tutti boscovich rimini
martedì 12 agosto

Libera tutti con la Pausa Attiva: flash mob per il movimento quotidiano
di Redazione
25 anni di educaid
cooperazione internazionale

Educaid festeggia 25 anni di innovazione sociale ed educazione inclusiva
di Redazione
