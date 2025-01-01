  
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
17:32
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
16:40
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
16:10
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
15:30
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
14:28
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
14:14
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
13:29
VIDEO
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
13:19
Area Parco Spina
INVESTIMENTO DI 30 MILA EURO

Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto
di Redazione
13:16
repertorio
arrestato dalla polizia

Colto in flagrante dalle telecamere mentre ruba in una casa del centro storico
di Redazione
13:07