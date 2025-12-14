A Riccione street art per riqualificare i muri del TRC e nuovi arredi in Paese

Il Comune di Riccione promuove un progetto per unire l’identità storica di Riccione Paese con l'innovazione della Street Art. La Giunta comunale ha infatti approvato le linee guida di un progetto che ha due finalità. La primo è la mitigazione del muro del Trasporto rapido costiero (Metromare). L'obiettivo è trasformare il muro in un elemento di interesse estetico, superando la netta separazione fisica tra la zona a mare e quella a monte della ferrovia, fortemente accentuata dalla presenza del Trc. Sarà possibile arricchire i murales con personaggi che hanno segnato la storia di Riccione, oltre a strutture in legno, luci e vegetazione.

Il secondo fronte è il cuore storico di Riccione Paese ed è previsto il rinnovamento di Corso fratelli Cervi e delle sue piazzette attraverso interventi mirati di riqualificazione: nuovi arredi, installazioni di arte urbana, la creazione di pareti e coperture verdi. L'amministrazione promuoverà inoltre interventi diffusi come portoni colorati e balconi fioriti, valorizzando i fronti degli esercizi commerciali. Dato che gli edifici lungo Corso fratelli Cervi sono interamente privati, il Comune coinvolgerà i proprietari con una manifestazione di interesse per individuare le superfici disponibili per le opere di rigenerazione urbana.

L'amministrazione cercherà un direttore artistico, una figura che avrà il compito di definire i temi artistici sia per il Paese sia per il Metromare, di valutare le superfici e di coordinare gli artisti. Fondamentale - sottolinea l'Amministrazione Comunale - sarà anche la partecipazione attiva della comunità: cittadini, residenti e commercianti saranno coinvolti nella scelta delle opere da realizzare e negli interventi di riqualificazione del Corso.