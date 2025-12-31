Dal tardo pomeriggio il Capodanno a Rimini. Musica, eventi e musei aperti

Il Capodanno di Rimini prende il via già nel tardo pomeriggio. Alle ore 18.30, in Piazza Malatesta e Piazza Cavour, i giovani performer della Rimini Dj Academy aprono ufficialmente la lunga notte con i loro set. Apriranno la festa 15 allievi tra i 10 e 15 anni maschi e femmine dei corsi dj kids e teens dell’academy che si alterneranno in B2B. Chiuderanno il set dalle 21.30 alle 22.30 le loro docenti Tamara DVT in piazza Cavour e Alda Luna in piazza Malatesta. Guest al sax Ale Pagliarani. Presenta Vittorio Collina.

Alle 21.30 ci si sposta sul lungomare, in Piazzale Kennedy, dove prende il via la Liscio Street Parade – New Year Edition.

Il Belvedere si trasforma in una balera a cielo aperto tra orchestre simbolo della tradizione romagnola – Santa Balera, Alluvionati del Liscio, Roberta Cappelletti – scuole di ballo e dj set di disco-liscio. A mezzanotte, fuochi d’artificio sul mare per salutare il nuovo anno.

Sempre dalle 22.00, il Teatro degli Atti si accende con “Raíces Latinas”: musica dal vivo del Septeto Guarachando, balli e animazione con Grancaribe Rimini e dj set di Rafael Nunez. Un viaggio nelle origini della musica e delle danze latinoamericane, a ingresso libero.

Dalle 22.00, nelle sale del Palazzo del Fulgor, spazio all’arte e allo sguardo d’autore con “Ritratti di fine anno”: una speciale sessione fotografica firmata Enrico De Luigi, che trasforma il pubblico nei protagonisti di uno set fotografico unico, all’insegna della RISOMANIA.

Alle 22.30 il Museo della Città ospita “Brindisi d’arte in musica”: il Concerto del Trio Orpheus, a cura di Rimini Classica, con il tenore Gianluca Pasolini, Aldo Maria Zangheri alla viola e Monica Micheli all’arpa. A seguire, il tradizionale brindisi di mezzanotte. Ingresso gratuito su prenotazione.

Protagonista del Capodanno è la musica dance. Fra Piazza Cavour e Piazza Malatesta, dalle 22.30 alle 3.00, una DJ rotation d’eccezione con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier, accompagnati dal violinista Mark Lanzetta, accompagnano il pubblico fino alle prime luci dell’alba girando da una piazza all’altra.

In piazza Cavour alle 23,20 in anteprima il video del remix di "Ritorna a Rimini": l’omaggio di Paolo Nhe DJ al mito di Secondo e Raoul Casadei. Dalle 23.30 all’1.00, a traghettare Rimini nel nuovo anno sono l’energia di Roberta Lanfranchi (RDS 100% GRANDI SUCCESSI) e il Discoradio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari.

Dopo l’una, la festa prosegue ancora con la DJ rotation fino alle 3.00.

Alle 23.00 partono anche le atmosfere jazz e pop:

al Teatro Galli – Sala Ressi, Rimini Jazz Club All Swing Stars ricrea il fascino del Cotton Club in una notte swing fino alle 2.00;

, Rimini Jazz Club All Swing Stars ricrea il fascino del Cotton Club in una notte swing fino alle ; alla Domus del Chirurgo, Musica tra i mosaici – Pop History propone i grandi successi pop in versione acustica;

Spettacoli ed eventi anche dopo la mezzanotte:

al Castel Sismondo, lo spettacolo "Incendio al Castello" unisce fuochi e luci in due repliche suggestive (00.30 e 02.00);

, lo spettacolo “Incendio al Castello” unisce fuochi e luci in due repliche suggestive ( ); all’Ala Moderna del Museo della Città, Rimini Électrique trasforma lo spazio in un ambiente immersivo tra dj set e installazioni luminose.

Per tutta la notte, dalle 21.00 alle 3.00, il centro storico propone Il Capodanno della Cultura: ingresso gratuito a musei e luoghi simbolo come Teatro Galli, Museo della Città, Domus del Chirurgo, Palazzo del Fulgor, Palazzi dell’Arte, Biblioteca Gambalunga e Cineteca.

Alla Cineteca Gambalunga, il documentario Il granchio nudo rende omaggio a Marco Pesaresi, con proiezioni alle 21.30 e 00.30.