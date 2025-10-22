  
Finanziato dall'Unione Europea
Le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenuti responsabili per loro.
Fondi FSE+

Corso di qualifica su e-commerce e sostenibilità digitale
di Redazione
corso sostenibilità digitale
sport
1 - 4 luglio

A Rimini il più importante Congresso Europeo dedicato alle Scienze dello sport
di Redazione
eumission ambiente, forum mediterraneo europeo, bologna
Forum Mediterraneo Europeo

Ambiente. Cambiamenti climatici, come affrontarli e adattarsi
di Redazione
inaugurazione giardino bimby
dal 18 al 23 agosto

Al giardino di b.i. m.b.y. il laboratorio gratuito di bioedilizia
di Redazione
cambiamenti climatici
Palacongressi 16-18 giugno

MAIA: adattamento ai cambiamenti climatici
di Redazione
Campus Università Rimini (@newsrimini)
dal 14 al 17 aprile

European Outdoor Education Network, il convegno a Rimini
di Redazione
politiche regionali

Prima missione istituzionale per il presidente de Pascale a Bruxelles
di Redazione
firma pubblica 4 febbraio

Rimini Città Solare 2035: un patto di responsabilità sociale
di Redazione
Immagine - Giornata europea della sordocecità, la Lega del Filo d’Oro chiede più inclusione
22 ottobre

Giornata europea della sordocecità, la Lega del Filo d’Oro chiede più inclusione
di Redazione
Immagine - Giornata europea contro la tratta degli esseri umani: momento di sensibilizzazione in piazza Cavour
venerdì 18 ottobre

Giornata europea contro la tratta degli esseri umani: momento di sensibilizzazione in piazza Cavour
di Redazione
22-25 ottobre

Rimini ospita il meeting internazionale del progetto Gift
di Redazione
Tratti manifesti

Disegna il tuo manifesto e ritrovalo sui muri della città
di Stefano Rossini
VIDEO
Progetto Europeo

Rimini ha partecipato al secondo meeting internazionale di Circular Weeep
di Redazione
