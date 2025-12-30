  
interviene la polizia

Tentata rapina in strada, accuse reciproche tra una transessuale e un passante

In foto: Polizia retata trans (Adriapress)
Polizia retata trans (Adriapress)
di Lamberto Abbati   
Mar 30 Dic 2025 17:00 ~ ultimo agg. 17:38
Versioni contrastanti e accuse reciproche all'origine della tentata rapina in strada che si sarebbe verificata nella serata di lunedì a Marebello. Le Volanti della polizia di Stato sono intervenute verso le 22 tra viale Regina Margherita e viale Trapani su segnalazione di una transessuale peruviana di 41 anni, che sosteneva di essere stata aggredita da un tunisino. L'uomo, un 31enne, l'avrebbe avvicinata con la scusa di concordare una prestazione per poi sferrarle un pugno in pieno volto nel tentativo di rapinarla della borsa contenente alcune centinaia di euro in contanti. 

Una versione respinta con forza dal tunisino, che invece ha spiegato di essere stato lui la vittima della tentata rapina. Secondo il suo racconto, sarebbe stato lui ad essere avvicinato dalla transessuale e da altre due connazionali mentre percorreva viale Regina Margherita in bici. Le tre peruviane lo avrebbero circondato e strattonato per sottrargli il portafoglio. E' a quel punto che nel tentativo di difendersi avrebbe sferrato un pugno alla 41enne. 

La transessuale, che non ha voluto recarsi in pronto soccorso, una volta arrivata in questura ha sporto formale denuncia per tentata rapina nei confronti del presunto aggressore

