Da venerdì 22 agosto

Rimini F.C.: con lo slogan "Ripartiamo da qui" al via la campagna abbonamenti
di Roberto Bonfantini
Le tariffe
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Mateo Stickler
Calcio Serie D

San Marino Calcio: dall’Empoli arriva Mateo Stickler
di Icaro Sport
©FSGC/Novelli
Il 9 settembre

Nazionale di San Marino: fissata un’amichevole ufficiale a Malta
di Icaro Sport
Un momento di Riccione Wellness Academy
Già 6mila iscritti

Riccione Wellness Academy: boom di adesioni per la prima edizione
di Icaro Sport
(Foto d'archivio da un'edizione degli anni scorsi)
Da domenica 24 agosto

Misano Adriatico torna capitale del Pattinaggio Artistico di AICS
di Icaro Sport
(Foto dell'edizione 2024: Stefano Ballandi e Lucia Trentini)
188 ciclisti Juniores in gara

Cresce il GP Caffè Borbone: sabato 23 agosto tra Faenza e Brisighella
di Icaro Sport
©FSGC/Montanari
Competizioni sammarinesi

Rinviate Supercoppa e Virtus-La Fiorita di campionato
di Icaro Sport
Federico Galeazzi
Beach tennis

Il riccionese Federico Galeazzi convocato in Nazionale per gli Europei
di Icaro Sport
Jacopo Montoneri in azione
Trofeo del Gavettone

Al CT Venustas ottavi per Ascani, Coffari, Montoneri e Ravera
di Icaro Sport
Camilla Fabbri
Al Tennis Club Viserba

Memorial “Cristian Cavioli”: brillano Lorenzi e Mami
di Icaro Sport
