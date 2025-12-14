“Vedere attraverso”: Rimini omaggia Italo Di Fabio con una mostra antologica

Cronache visive, sperimentazioni e l'anima della Riviera nella nuova mostra che dal 16 dicembre la Biblioteca Gambalunga dedica a uno dei suoi autori più significativi: Italo Di Fabio (Pescara, 1931), riminese d'adozione, cofondatore del Foto Cine Club di Rimini e maestro riconosciuto a livello internazionale (onorificenze FIAP e PSA). L’esposizione offre una prospettiva inedita sui decenni 1960-1980, attingendo all’imponente Archivio Italo Di Fabio (oltre 275.000 immagini), donato dall'autore alla Gambalunga nel 2022. La mostra, a ingresso libero, resterà allestita nel cortile della Biblioteca Gambalunga fino al 31 gennaio.

La presentazione della mostra:

Come raccontato da «Progresso Fotografico», Di Fabio è stato "uno dei più conosciuti, discussi, criticati, invidiati fotoamatori italiani". La mostra invita il visitatore a "vedere attraverso" i negativi meno noti e a seguire l'evoluzione di un fotografo che ha saputo coniugare l'acutezza del reportage con la sperimentazione, anticipando il digitale in analogico.

Il percorso espositivo si articola in sei sezioni tematiche, svelando un’eredità visiva fondamentale per la storia della città: