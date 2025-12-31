  
Indietro
menu
menu

I DATI DELLA REGIONE

Influenza verso il picco. Dal 1° gennaio estesa la vaccinazione gratuita

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 31 Dic 2025 09:05 ~ ultimo agg. 09:09
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Quasi 76 mila persone colpite in Emilia-Romagna da sindrome respiratoria acuta nel periodo prenatalizio, ovvero quello compreso tra il 15 e il 22 dicembre e una crescita anticipata e costante: dati che emergono dal Sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori “RespiVirNet” sull’influenza stagionale, che raggiungerà il picco nelle settimane centrali dell’inverno. Nel complesso, il quadro mostra una maggiore incidenza nei bambini e nei ragazzi: nella fascia 0–4 anni l’intensità è di circa 63 casi settimanali, mentre scende nella fascia 15–64 anni con circa 17 casi alla settimana.

https://www.icaroplay.it/programmi/influenza-verso-il-picco-dal-1-gennaio-estesa-la-vaccinazione-gratuita/

In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale si conferma uno strumento essenziale di prevenzione individuale e collettiva. Dal 1^ gennaio 2026 la possibilità di vaccinarsi verrà estesa a titolo gratuito a tutti i cittadini residenti o assistiti dal Servizio sanitario regionale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle scorte presenti nei frigoriferi aziendali delle Aziende sanitarie e degli studi medici aderenti alla campagna.

Diverse le categorie a cui la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata: in primis alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto, alle persone affette da patologie croniche, ma anche ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti in strutture assistenziali e lungodegenze, agli operatori sanitari, alle persone addette a servizi pubblici essenziali e ai donatori di sangue.

Altre notizie
The Kolors
IN PIAZZALE CECCARINI

I The Kolors protagonisti dell'evento che ha aperto il fine anno di Riccione
di Redazione
FOTO
San Marino
Disegno di legge sul bilancio

Pensionati ex frontalieri sammarinesi. Approvato Odg della Colombo (FdI)
di Redazione
Mirko Casadei
Casadei, Ridillo e gli altri

Bellaria si prepara al Capodanno diffuso live con cinque punti spettacolo
di Redazione
Polizia retata trans (Adriapress)
interviene la polizia

Tentata rapina in strada, accuse reciproche tra una transessuale e un passante
di Lamberto Abbati
Plastic Free
oltre 3.600 volontari

Plastic Free Onlus, raccolte in regione oltre 37 tonnellate di rifiuti nel 2025
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO