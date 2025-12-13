Un raduno d'auto all'ospedale Infermi in ricordo di Damiano Cavalli

Un raduno d’auto davvero originale, partito da Misano Adriatico e che ha raggiunto l’ospedale “Infermi” di Rimini, dove le auto, con in testa la Lamborghini della Polizia, sono state parcheggiate per permettere a un babbo Natale e a una mamma Natale speciali di consegnare i doni ai pazienti dei reparti di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica.

A organizzare l’evento l’Associazione “Damiano è con noi”, nata in ricordo di Damiano Cavalli, scomparso il 29 gennaio 2018 all’età di 30 anni.

Il raduno ha permesso anche la raccolta di fondi devoluti per i progetti di AIL Rimini OdV.

https://www.icaroplay.it/programmi/un-raduno-dauto-allospedale-infermi-in-ricordo-di-damiano-cavalli/