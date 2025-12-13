AIL Rimini e Damiano è con noi
Un raduno d'auto all'ospedale Infermi in ricordo di Damiano Cavalli
di Roberto Bonfantini
Sab 13 Dic 2025 18:18 ~ ultimo agg. 18:26
Un raduno d’auto davvero originale, partito da Misano Adriatico e che ha raggiunto l’ospedale “Infermi” di Rimini, dove le auto, con in testa la Lamborghini della Polizia, sono state parcheggiate per permettere a un babbo Natale e a una mamma Natale speciali di consegnare i doni ai pazienti dei reparti di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica.
A organizzare l’evento l’Associazione “Damiano è con noi”, nata in ricordo di Damiano Cavalli, scomparso il 29 gennaio 2018 all’età di 30 anni.
Il raduno ha permesso anche la raccolta di fondi devoluti per i progetti di AIL Rimini OdV.
