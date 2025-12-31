  
1,3, 4 gennaio

Prova generale al Galli per l'Aida. Il fascino dei cori e delle scenografie

In foto: Una scena dell'Aida, durante la prova generale al Teatro Galli
Una scena dell'Aida, durante la prova generale al Teatro Galli
di Redazione   
Mer 31 Dic 2025 15:44
In attesa di vedere platea e palchi riempirsi di pubblico per i tre sold out, gli interpreti dell'Aida, l'opera inserita tea gli eventi del Capodanno riminese, hanno fatto la prova generale sul palco del Teatro Galli. La prima sarà domani, 1 gennaio, alle 17,30. Repliche: sabato 3 gennaio ore 20:30 e domenica 4 gennaio ore 17:30.

Si tratta di una nuova produzione del Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli APS con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, la direzione d’orchestra del M° Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini, l’Orchestra La Corelli e il corpo di ballo Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, coreografo Matteo Mecozzi.

 

