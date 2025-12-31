  
per capodanno

Alcolici in vetro, accessi agli eventi e orari musica. Le ordinanze a Rimini

di Redazione   
Mer 31 Dic 2025 11:02
Come ogni anno per il Capodanno a Rimini sono in vigore specifiche ordinanze comunali per evitare comportamenti eccessivi durante i festeggiamenti.

Per quanto riguarda il consumo di bevande, oggi 30 dicembre è vietata la vendita per asporto e la somministrazione in contenitori di vetro, inclusi i distributori automatici, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nel centro storico e nei borghi di San Giuliano, San Giovanni e Sant’Andrea. Nella giornata di domani, 31 dicembre, il divieto nel centro e nei borghi sarà anticipato alle ore 18:00 e resterà valido fino alle ore 06:00 del 1° gennaio. La stessa restrizione si applicherà anche in Piazzale Kennedy e aree limitrofe nel raggio di 250 metri, dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 06:00 del mattino successivo. Resta comunque possibile consumare bevande in vetro all'interno dei locali o nelle aree esterne private autorizzate, mentre per l'asporto è consentito solo l'uso della plastica.

Per l'accesso alle aree degli eventi durante il loro svolgimento, è vietato introdurre bottiglie, recipienti di vetro o bombolette spray al peperoncino. Il controllo sarà garantito attraverso varchi presidiati situati in punti strategici, tra cui Piazza Malatesta, via D’Azeglio, via Verdi, Corso d’Augusto, via Gambalunga e via Sigismondo. Si ricorda inoltre che in Piazza Francesca da Rimini l'accesso da via Circonvallazione sarà consentito solo in uscita. Anche gli esercizi commerciali dovranno collaborare non posizionando all'esterno dei locali oggetti in vetro, anche se correttamente riposti nei bidoni, fino alla mattina del 1° gennaio (ore 7.30).

Sul fronte dell'intrattenimento sonoro, la diffusione della musica su tutto il territorio comunale sarà consentita nella notte di San Silvestro fino alle ore 03:00 del 1° gennaio 2026. A partire dalle ore 03:01 scatterà la sospensione di ogni attività rumorosa e delle relative deroghe, con l'eccezione dei locali da ballo in possesso di specifica Licenza di Pubblico Spettacolo. Il mancato rispetto di queste disposizioni prevede una sanzione amministrativa.

 

