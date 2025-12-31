  
vento sugli Appennini

Cielo sereno per salutare il 2026. Venerdì temperature in aumento poi il freddo

In foto: il centro di Rimini oggi (@newsrimini)
il centro di Rimini oggi (@newsrimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 31 Dic 2025 15:09 ~ ultimo agg. 15:40
Tempo di lettura 1 min
Sul riminese il meteo prevede una notte di capodanno e un primo gennaio con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nella norma. Per la giornata di giovedì 1 gennaio c'è un'allerta gialla per vento che riguarda solo le alture della provincia: sulla fascia appenninica di crinale, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, in ulteriore rinforzo dalla serata. Venerdì poi ci sarà un temporaneo aumento delle temperature, ma passeggero: la tendenza in Emilia-Romagna da sabato 3 a martedì 6 gennaio vede infatti la discesa di un'onda depressionaria dall'Europa settentrionale verso il bacino del Mediterraneo che determinerà un marcato calo termico, con probabili gelate diffuse durante le ore notturne e temperature di poco superiori allo zero durante il giorno.

Le previsioni di Arpae.

