Cattolica: una doppia donazione di Natale da dodici commercianti

Sono dodici i commercianti di Cattolica che per questo Natale hanno scelto di non investire in campagne pubblicitarie, concorsi a premi o iniziative promozionali, bensì di destinare parte delle proprie risorse verso chi ha più bisogno con un contributo di 1.000 euro al Fondo di solidarietà sociale per le famiglie bisognose del Comune di Cattolica e con l'acquisto di piccoli doni per gli ospiti della Casa di Riposo "La Quiete". A ricevere la delegazione dei commercianti in Sala Giunta di palazzo Mancini, lunedì 15 dicembre, è stata l’Assessora al Turismo e alle Attività economiche Elisabetta Bartolucci, a cui è stato consegnato simbolicamente un grande assegno da 1.000 euro a testimonianza dell’elargizione. I doni destinati agli ospiti della Casa di Riposo saranno invece consegnati mercoledì prossimo.“Sono profondamente grata a questo gruppo di commercianti – commenta l’Assessora Bartolucci - che, di propria iniziativa, ha deciso sotto Natale di compiere un gesto di solidarietà per la nostra comunità, destinando una parte delle proprie risorse a chi ne ha più bisogno. È un gesto che scalda il cuore e che dimostra quanto il tessuto commerciale di Cattolica sia legato al proprio territorio”. Tutto è nato lo scorso Natale, quando gli stessi commercianti si sono uniti per la prima volta attorno a un’iniziativa comune: il "Golden Ticket". Il gruppo, composto attualmente da Abbigliamento La Casa sull'Albero, Casalinghi Maison et Cadeaux, Farmacia Ballotta, Giocattoli L'Isola che non c'è, Gioielleria Bartorelli, Gruppo Pritelli, Macelleria Non solo Carne, Ottica Astolfi, Ottica Cardinale, Ottica Lisotti, Pasticceria Staccoli, Salumeria Tonino, è ancora aperto a nuovi partecipanti.