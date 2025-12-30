Bellaria si prepara al Capodanno diffuso live con cinque punti spettacolo

Il centro pedonale di Bellaria Igea Marina si sta allestendo per ospitare il Capodanno Diffuso Live con cinque punti spettacolo.

Si inizierà, la sera del 31 dicembre alle ore 21.00 con il “Capodanno dei bambini” presso la Christmas Space di Piazza Matteotti insieme alla Combriccola dei Lillipuziani & First Animation con uno spettacolo di giocoleria acrobatica e clownerie, dove si festeggerà con un gelato offerto a tutti i bambini, fino ad esaurimento scorte, da parte della Gelateria Dolcemente di Bellaria.

Alle ore 23.00 inizieranno i concerti insieme a: Mirko Casadei POPular Folk Orchestra; i Ridillo; Radio LatteMiele & La La Band; Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist.

La Pista di Pattinaggio su Ghiaccio in piazza Don Minzoni, resterà attiva tutta la notte per poter pattinare sul ghiaccio, con il sottofondo musicale dei diversi punti spettacolo che animeranno il centro cittadino.

Un percorso musicale che va dalle musiche romagnole in chiave pop- folk, alle hit italiane più famose e i dj set e disco music per cantare e ballare in una grande “discoteca a cielo aperto”.

«Il Capodanno di Bellaria Igea Marina ha già riscontrato un’ottima prestazione mediatica con un milione di view sui social, ricevendo anche molte richieste di informazione soprattutto per quanto riguarda il “Capodanno dei bambini” - Afferma Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu - «Al di là di quello che saranno le presenze durante la festa, possiamo già parlare di un risultato positivo per quanto riguarda la promozione.»