AILRimini e Donatori di Musica

Ultimo concerto del 2025 nell'hospice dell'ospedale "Infermi"

In foto: Il saluto di Francesca Raggi
Il saluto di Francesca Raggi
di Roberto Bonfantini   
Mar 16 Dic 2025 03:58 ~ ultimo agg. 04:06
L’ultimo concerto del 2025 della rassegna “Un PIANO per un ospedale FORTE”, organizzata da AIL Rimini e Associazione “Donatori di Musica” e che ha visto esibirsi al pianoforte Alessandra Ammara, che ha suonato musiche di Chopin, Debussy e Ravel, è stata l’occasione per la responsabile del reparto, la dottoressa Cristina Pittureri, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere più accogliente l’hospice dell’ospedale “Infermi” di Rimini.

https://www.icaroplay.it/programmi/ultimo-concerto-del-2025-nellhospice-dellospedale-infermi/
