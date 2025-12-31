Chi ben comincia...Camminata della salute sulla spiaggia a Capodanno

Come dice il detto chi cammina il primo dell'anno...Sarà un modo per iniziare il 2026 pensando al proprio benessere la camminata della salute guidata dal Team di Elen Souza in programma nella mattina di Capodanno alle 11 al Bagno Tiki 26 a Rimini. L'obiettivo è arrivare a Riccione per poi tornare con il Metromare (per quelli che più coraggiosi, possono tornare piedi).

"Una camminata sulla spiaggia è rigenerante per iniziare l'anno con leggerezza, relax e benessere e dimenticare gli eccessi della notte di festa - spiegano i promotori -. È il modo ideale per resettare corpo e mente e inaugurare il nuovo anno con l'energia giusta e una promessa di salute. Si affronterà un percorso panoramico di 10 km che da Rimini porta a Riccione con una camminata a ritmo sostenuto, e con esercizi fisici di riscaldamento muscolare".