I The Kolors protagonisti dell'evento che ha aperto il fine anno di Riccione
Riccione ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il Capodanno con un bagno di folla straordinario. Nel tardo pomeriggio di oggi, piazzale Ceccarini si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo concerto dei The Kolors, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e turisti.
L’evento gratuito, iniziato poco dopo le 18:00, ha visto una grande partecipazione di pubblico, confermando l'attrattività della proposta artistica di Riccione per le festività. Stash e la sua band hanno trasmesso al pubblico con la loro energia, regalando oltre un’ora di musica e divertimento collettivo che ha coinvolto diverse generazioni. Da “Karma” a “Cabriolet Panorama”, a “Tu con chi fai l'amore” e “Italodisco’ a tutti i più grandi successi del gruppo, il pubblico di Riccione ha risposto con un entusiasmo travolgente. E Stash, cantando “Pensare male”, ha gridato dal palco “Riccione sei bellissima”.