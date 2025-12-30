  
IN PIAZZALE CECCARINI

I The Kolors protagonisti dell'evento che ha aperto il fine anno di Riccione

In foto: The Kolors
di Redazione   
Mar 30 Dic 2025 20:08 ~ ultimo agg. 20:13
Tempo di lettura 1 min
Riccione ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il Capodanno con un bagno di folla straordinario. Nel tardo pomeriggio di oggi, piazzale Ceccarini si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo concerto dei The Kolors, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e turisti.

L’evento gratuito, iniziato poco dopo le 18:00, ha visto una grande partecipazione di pubblico, confermando l'attrattività della proposta artistica di Riccione per le festività. Stash e la sua band hanno trasmesso al pubblico con la loro energia, regalando oltre un’ora di musica e divertimento collettivo che ha coinvolto diverse generazioni. Da “Karma” a “Cabriolet Panorama”, a “Tu con chi fai l'amore” e “Italodisco’ a tutti i più grandi successi del gruppo, il pubblico di Riccione ha risposto con un entusiasmo travolgente. E Stash, cantando “Pensare male”, ha gridato dal palco “Riccione sei bellissima”.

 

