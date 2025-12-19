Riccione: un panettone artigianale per dire grazie alla solidarietà

È partita la distribuzione alle associazioni di volontariato cittadine dei panettoni artigianali realizzati dagli studenti dello Ial della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione. Un’iniziativa nata dal desiderio di esprimere un segno concreto di riconoscenza verso il mondo del volontariato, impegnato ogni giorno a sostenere le persone più fragili della comunità. La consegna del tipico dolce natalizio, che vede coinvolti personalmente la presidente Eleonora Ruggeri e i componenti della commissione, proseguirà nella giornata odierna in modo da coinvolgere tutte le realtà associazionistiche presenti sul territorio comunale. Un gesto pensato per ringraziare chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per il bene comune. Le associazioni che hanno ricevuto o riceveranno il panettone artigianale sono : Avis comunale Riccione, Croce Rossa Italiana Comitato Locale Riccione, Croce Azzurra, IOR- Istituto Oncologico Romagnolo, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Volontari Assistenza Pronto Soccorso Riccione, Caritas Associazione “Madonna del Mare”,Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Arcione Volontari Protezione Civile, Associazione Centro Missionario “Daniele Comboni”, Centro Elisabetta Renzi, Associazione Centro 21, Fondazione Cetacea Riccione, Auser, Associazione “ E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, Famija Arciunesa, Associazione Arcobaleno, Marco Simoncelli fondazione onlus, Emporio solidale, Il tempo delle ciliegie.