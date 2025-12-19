  
Indietro
menu
menu

Gesti di solidarietà

Riccione: un panettone artigianale per dire grazie alla solidarietà

In foto: Panettoni artigianali per dire grazie al volontariato cittadino di Riccione
Panettoni artigianali per dire grazie al volontariato cittadino di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 19 Dic 2025 17:13 ~ ultimo agg. 17:22
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È partita la distribuzione alle associazioni di volontariato cittadine dei panettoni artigianali realizzati dagli studenti dello Ial della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione. Un’iniziativa nata dal desiderio di esprimere un segno concreto di riconoscenza verso il mondo del volontariato, impegnato ogni giorno a sostenere le persone più fragili della comunità. La consegna del tipico dolce natalizio, che vede coinvolti personalmente la presidente Eleonora Ruggeri e i componenti della commissione, proseguirà nella giornata odierna in modo da coinvolgere tutte le realtà associazionistiche presenti sul territorio comunale. Un gesto pensato per ringraziare chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per il bene comune. Le associazioni che hanno ricevuto o riceveranno il panettone artigianale sono : Avis comunale Riccione, Croce Rossa Italiana Comitato Locale Riccione, Croce Azzurra, IOR- Istituto Oncologico Romagnolo, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Volontari Assistenza Pronto Soccorso Riccione, Caritas Associazione “Madonna del Mare”,Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Arcione Volontari Protezione Civile, Associazione Centro Missionario “Daniele Comboni”, Centro Elisabetta Renzi, Associazione Centro 21, Fondazione Cetacea Riccione, Auser, Associazione “ E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, Famija Arciunesa, Associazione Arcobaleno, Marco Simoncelli fondazione onlus, Emporio solidale, Il tempo delle ciliegie.

Altre notizie
Allarme Sanità

Allarme CGIL Rimini : " Il personale dell'AUSL Romagna è allo stremo"
di Redazione
il consiglio comunale di Riccione
Seduta molto accesa

Riccione, in consiglio comunale l'ok a bilancio e triennale opere pubbliche
di Redazione
passeggeri in arrivo all'aeroporto di Rimini
Ok dal Governo

La Regione abolisce l'addizionale sugli aeroporti. Opportunità per Rimini
di Redazione
@Polizia Locale di Rimini
I numeri 2025 a Rimini

Droga e alcol alla guida: un caso al giorno. Sanzioni in calo ma ancora troppe
di Redazione
Colonia Israelitica Riccione
Memoria storica

Riccione: al centro della Pesa “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938-1945"
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO