  
Indietro
menu
menu

18 mila biglietti venduti

Lotteria IOR a Rimini: il 6 gennaio l'estrazione a Le Befane Shopping Centre

In foto: il biglietto della lotteria
il biglietto della lotteria
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 30 Dic 2025 15:28 ~ ultimo agg. 15:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che si tiene ogni giorno nei laboratori dell’IRST di Meldola.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini è stata scelta la tradizionale location de “Le Befane Shopping Centre”, il partner più storico dell’iniziativa: nel pomeriggio l’atmosfera sarà “scaldata” dalla “Befana Volontaria” dello IOR che distribuirà caramelle e leggerà storie per i più piccoli, dopodiché dalle ore 17 il Centro Commerciale si trasformerà nella sede in cui la Dea Bendata deciderà i 22 biglietti vincenti degli altrettanti premi in palio, tra cui il più prestigioso un’automobile Dacia Sandero Streetway messa a disposizione in collaborazione con la Concessionaria Ren-Auto Piraccini.

L’evento è aperto a chiunque voglia regalarsi una possibilità di vincere sino a pochi minuti prima dell’estrazione e godersi la suspense della scoperta dei numeri fortunati. In ogni caso i numeri dei biglietti fortunati saranno comunicati nella stessa serata del 6 gennaio sul sito e sui canali social dell’Istituto Oncologico Romagnolo in modo che i loro possessori possano reclamare le loro vincite, esigibili comunque entro e non oltre 90 giorni dal 6 gennaio. Per tutti gli altri sarà possibile recuperare quanto elargito per l’iniziativa dal 7 gennaio al 23 febbraio: ogni biglietto non vincente si trasformerà infatti in buono-sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa in tutti i supermercati Conad della Romagna.

«Speriamo che questo nuovo anno si apra da subito all’insegna della solidarietà e della lotta contro il cancro sul nostro territorio, così come si era chiuso il 2024spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR il successo della Lotteria dell’anno scorso ha portato alla causa della ricerca scientifica una cifra che fa la differenza grazie alla vendita di quasi 55.000 biglietti sui 60.000 disponibili: si tratta di numeri enormi, che fanno ben capire quanto la Romagna abbia compreso ed apprezzato lo spirito della nostra iniziativa. Il territorio di Rimini aveva fatto la propria parte, con più di 18.000 biglietti venduti su 20.000 messi a disposizione. Grazie alla partnership con Conad e con le molte aziende che hanno dimostrato di credere nella nostra mission e a cui va il mio più sentito ringraziamento possiamo dare ai nostri cittadini la possibilità di partecipare ad un grande gioco che praticamente non costa nulla, in cui si possono vincere ricchi premi e si può fare la differenza per chi soffre: spero quindi che il successo della scorsa edizione verrà bissato, e che il 6 gennaio potremo festeggiare insieme un altro grande risultato per la Romagna che lotta contro il cancro».

 

Altre notizie
Francesca Michielin
CAPODANNO 2026

Rimini, piazza Malatesta esaurita per Bennato. Stasera Francesca Michielin
di Redazione
l’area del triangolone
col nuovo piano dell'Arenile

Triangolone, approvato il rinnovo delle concessioni fino al 31 ottobre 2027
di Redazione
la locandina
MILANO-CORTINA 2026

Lunedì 5 gennaio la Fiamma Olimpica attraversa Rimini: tutti i dettagli
di Redazione
Un momento della scorsa edizione
Golden Club Rimini

10ª Corrida di San Silvestro: Rimini corre verso il nuovo anno
di Icaro Sport
FOTO
repertorio (Pexels)
sostenere i caregiver

Marcello (FdI): un progetto di legge per l'autonomia delle persone ipovedenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO