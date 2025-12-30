Lotteria IOR a Rimini: il 6 gennaio l'estrazione a Le Befane Shopping Centre

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che si tiene ogni giorno nei laboratori dell’IRST di Meldola.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini è stata scelta la tradizionale location de “Le Befane Shopping Centre”, il partner più storico dell’iniziativa: nel pomeriggio l’atmosfera sarà “scaldata” dalla “Befana Volontaria” dello IOR che distribuirà caramelle e leggerà storie per i più piccoli, dopodiché dalle ore 17 il Centro Commerciale si trasformerà nella sede in cui la Dea Bendata deciderà i 22 biglietti vincenti degli altrettanti premi in palio, tra cui il più prestigioso un’automobile Dacia Sandero Streetway messa a disposizione in collaborazione con la Concessionaria Ren-Auto Piraccini.

L’evento è aperto a chiunque voglia regalarsi una possibilità di vincere sino a pochi minuti prima dell’estrazione e godersi la suspense della scoperta dei numeri fortunati. In ogni caso i numeri dei biglietti fortunati saranno comunicati nella stessa serata del 6 gennaio sul sito e sui canali social dell’Istituto Oncologico Romagnolo in modo che i loro possessori possano reclamare le loro vincite, esigibili comunque entro e non oltre 90 giorni dal 6 gennaio. Per tutti gli altri sarà possibile recuperare quanto elargito per l’iniziativa dal 7 gennaio al 23 febbraio: ogni biglietto non vincente si trasformerà infatti in buono-sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa in tutti i supermercati Conad della Romagna.

«Speriamo che questo nuovo anno si apra da subito all’insegna della solidarietà e della lotta contro il cancro sul nostro territorio, così come si era chiuso il 2024 – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR – il successo della Lotteria dell’anno scorso ha portato alla causa della ricerca scientifica una cifra che fa la differenza grazie alla vendita di quasi 55.000 biglietti sui 60.000 disponibili: si tratta di numeri enormi, che fanno ben capire quanto la Romagna abbia compreso ed apprezzato lo spirito della nostra iniziativa. Il territorio di Rimini aveva fatto la propria parte, con più di 18.000 biglietti venduti su 20.000 messi a disposizione. Grazie alla partnership con Conad e con le molte aziende che hanno dimostrato di credere nella nostra mission e a cui va il mio più sentito ringraziamento possiamo dare ai nostri cittadini la possibilità di partecipare ad un grande gioco che praticamente non costa nulla, in cui si possono vincere ricchi premi e si può fare la differenza per chi soffre: spero quindi che il successo della scorsa edizione verrà bissato, e che il 6 gennaio potremo festeggiare insieme un altro grande risultato per la Romagna che lotta contro il cancro».