  
Indietro
menu
menu

CAPODANNO 2026

Rimini, piazza Malatesta esaurita per Bennato. Stasera Francesca Michielin

In foto: Francesca Michielin
Francesca Michielin
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 30 Dic 2025 14:57 ~ ultimo agg. 15:36
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È partita nel migliore dei modi l'anteprima del Capodanno più lungo di Rimini. Ieri sera piazza Malatesta si è riempita di pubblico per accogliere Edoardo Bennato e il suo live "Sono solo canzonette ". Una piazza gremita che ha cantato e ballato insieme al cantautore napoletano, protagonista di oltre cinquant'anni di musica italiana tra rock, blues e impegno civile. L'energia contagiosa di Bennato e i suoi brani intramontabili hanno riscaldato la notte riminese, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti che accompagneranno la città verso il nuovo anno.

L'atmosfera di festa prosegue questa sera, martedì 30 dicembre, sempre in piazza Malatesta, con il concerto di Francesca Michielin (ore 21.15, ingresso gratuito). Una delle voci più versatili e innovative del panorama musicale italiano porterà sul palco una scaletta intensa e variegata, tra i suoi brani più celebri e i singoli estratti dal nuovo EP "Anime". Ad accompagnarla, una band tutta al femminile formata da Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis. L'apertura, dalle ore 20.30, sarà affidata a un pre show con i talent di Discoradio: Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari scalderanno il pubblico in attesa dell'artista.

Dopo i due concerti di anteprima, il 31 dicembre si entra nel momento clou dei festeggiamenti del Capodanno più lungo. Una notte non stop con una line up di oltre 30 deejay, 10 feste dal mare al centro storico, 5 musei con le porte spalancate fino alle 3 del mattino e il doppio spettacolo piromusicale che illuminerà Castel Sismondo alle ore 00.30 e alle 02.00, con 8mila effetti di coreografie luminose e 10mila effetti di fuochi d'artificio.

Il centro storico si trasformerà in un grande dancefloor diffuso: da piazza Malatesta a piazza Cavour con DJ Rotation, RDS 100% GRANDI SUCCESSI e Discoradio Party, fino a Rimini Electrique nei giardini del Museo della Città e alla Liscio Street Parade in piazzale Kennedy con Santa Balera, gli Alluvionati del Liscio e Roberta Cappelletti e fuochi d’artificio a mezzanotte.

Altre notizie
il biglietto della lotteria
18 mila biglietti venduti

Lotteria IOR a Rimini: il 6 gennaio l'estrazione a Le Befane Shopping Centre
di Redazione
l’area del triangolone
col nuovo piano dell'Arenile

Triangolone, approvato il rinnovo delle concessioni fino al 31 ottobre 2027
di Redazione
la locandina
MILANO-CORTINA 2026

Lunedì 5 gennaio la Fiamma Olimpica attraversa Rimini: tutti i dettagli
di Redazione
Un momento della scorsa edizione
Golden Club Rimini

10ª Corrida di San Silvestro: Rimini corre verso il nuovo anno
di Icaro Sport
FOTO
repertorio (Pexels)
sostenere i caregiver

Marcello (FdI): un progetto di legge per l'autonomia delle persone ipovedenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO