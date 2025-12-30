Lunedì 5 gennaio la Fiamma Olimpica attraversa Rimini: tutti i dettagli

Il nuovo anno si apre per Rimini all’insegna dello sport e dei suoi valori più autentici. Lunedì 5 gennaio 2026 la città ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, una delle tappe della staffetta che, dal 4 dicembre, attraversa l’Italia accompagnando il conto alla rovescia verso l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali, in programma il 6 febbraio. Un evento di grande valore simbolico e partecipativo, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Rimini e la Fondazione Milano Cortina 2026, che coinvolgerà l’intera città in un percorso capace di unire idealmente mare e centro storico, sport e comunità, passato e futuro.

Il percorso della Fiamma: dal mare al cuore della città

La Fiamma Olimpica partirà alle ore 17:08 da Viale Regina Margherita (altezza Bagno 138), attraversando il lungomare riminese per poi entrare nel centro storico. Il convoglio composto da circa 200 metri di veicoli, percorrerà alcune delle vie più significative della città: Viale Regina Elena, Viale Amerigo Vespucci, Lungomare Claudio Tintori, Via Destra del Porto, per poi attraversare il Ponte di Tiberio e proseguire lungo Corso d'Augusto fino a Piazza Malatesta, dove alle 19.30 è prevista l’accensione del braciere olimpico.

Nel tratto finale, lungo Corso d’Augusto, la Fiamma sarà portata da Mirco Acquarelli insieme al Riviera Basket Rimini, realtà sportiva simbolo di inclusione e partecipazione, impegnata nel campionato di basket in carrozzina. All’altezza di piazza Tre Martiri, Acquarelli passerà la torcia a Nicole Piomboni, la giovane schiacciatrice riminese classe 2005, originaria di Viserba, che accenderà il braciere olimpico in Piazza Malatesta alle ore 19:30. Nicole, che attualmente milita nell'Helvia Volley Macerata in Serie A1, ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali Under 21 di pallavolo in Indonesia nell'agosto 2025, affermandosi come una delle promesse più brillanti della pallavolo italiana. La sua carriera, iniziata nel Viserba Volley, l'ha vista protagonista con diverse convocazioni in Nazionale giovanile e con prestazioni di altissimo livello.

La City Celebration e il villaggio in piazza Malatesta

Ad accompagnare l’arrivo della Fiamma, piazza Malatesta ospiterà la City Celebration, con un villaggio animato da contenuti, racconti e momenti istituzionali, pensati per coinvolgere il mondo sportivo, cittadini, famiglie e appassionati.

Il programma del pomeriggio prevede:

Ore 17:00-17:30: Il Master of Ceremony ripercorrerà il Viaggio della Fiamma Olimpica attraverso l'Italia, condividendo i momenti più emozionanti del percorso.

Ore 17:30-18:00: Momento dedicato alla città di Rimini, con i saluti istituzionali dell'assessore allo Sport Michele Lari e dell'assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni. A seguire, un momento particolarmente significativo affidato a Maurizio Stecca, leggenda olimpica riminese e oro olimpico nella boxe ai Giochi di Los Angeles 1984, che celebrerà lo spirito olimpico condividendo la sua esperienza e testimonianza sui valori di impegno, sacrificio e passione che animano il movimento olimpico. Saranno coinvolti nel momento dedicato alla città anche rappresentanti del basket giovanile.

Ore 18:00-19:00: Coinvolgimento dei partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.

Ore 19:00: Diretta live dell'arrivo dell'ultimo tedoforo in piazza.

Ore 19:30: Accensione del braciere olimpico da parte di Nicole Piomboni.