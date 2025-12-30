Plastic Free Onlus, raccolte in regione oltre 37 tonnellate di rifiuti nel 2025

Nel 2025, la Regione Emilia-Romagna ha consolidato il suo ruolo da protagonista nella lotta all’inquinamento da plastica, con 209 iniziative ambientali, oltre 3.600 volontari coinvolti e 37.264 chilogrammi di rifiuti raccolti. Un impegno concreto che si affianca alla firma di 32 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e al riconoscimento di 3 Comuni Plastic Free, segno tangibile della crescente consapevolezza ambientale sul territorio. A livello nazionale, Plastic Free Onlus ha chiuso il 2025 con numeri da record: 2.000 appuntamenti ambientali, oltre 53 mila volontari coinvolti e una robusta sensibilizzazione sul tema anche negli istituti scolastici.

In Emilia-Romagna sono stati organizzati 209 appuntamenti ambientali, tra cui 63 clean up, 9 raccolte di mozziconi e 46 passeggiate ecologiche. I 32 protocolli firmati in regione dimostrano l'impegno diffuso che coinvolge sia città e i centri medi, sia i piccoli Comuni. A questo si aggiunge l’avvio del primo studio scientifico in Italia sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele. Un biglietto da visita niente male che testimonia lo spirito di collaborazione e di coesione su un tema chiave come la transizione ecologica, con l’obiettivo di rafforzare le attività e coinvolgere ancora più persone e territori nel 2026