La Fiamma Olimpica attraversato Riccione, tanta gente ai bordi delle strade

Il viaggio della Fiamma Olimpica è iniziato: in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che scatteranno il 6 febbraio, la fiaccola è arrivata anche in Romagna. Dopo l’accensione del tradizionale fuoco a Olimpia, in Grecia, lo scorso 26 novembre e l’arrivo a Roma, continua il viaggio di oltre 12.000 chilometri attraverso le regioni e i comuni italiani. A Riccione, che ha raccolto la fiamma proveniente da Gradara, il percorso è iniziato dopo le 16 da piazzale San Martino, snodandosi poi lungo i viali D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino, Angeloni e nuovamente viale D’Annunzio, prima di proseguire in direzione di Rimini.

Tutti i tedofori coinvolti si passeranno la Fiamma in staffetta, concludendo ogni tappa serale con l’accensione del braciere come infatti è accaduto anche nel percorso da Riccione a Rimini, dove l’accensione avverrà in piazza Tre Martiri. Tante le persone che ai bordi delle strade riccionesi hanno sfidato le pessime condizioni meteorologiche con freddo e pioggia mista a neve per assistere al passaggio della fiaccola. Presenti anche la sindaca Angelini e l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola che hanno accolto il primo tedoforo, Giulia Villa, 35 anni proveniente da Inzago della provincia di Milano. Intenso anche il dispiegamento delle forze di polizia per gestire il flusso del traffico che ha visto il Comune di Riccione collaborare attivamente con la Fondazione Milano Cortina 2026 per la parte logistica e organizzativa