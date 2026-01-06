  
annullata befana in piazza

A Misano tuffo dell'Epifania sotto la neve. Bagno anche per il sindaco

In foto: Il tuffo della befana @Marzio Bondi
Il tuffo della befana @Marzio Bondi
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 14:08 ~ ultimo agg. 14:40
La neve non ha fermato i temerari che questa mattina si sono ritrovati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il Tuffo della Befana. La spiaggia imbiancata ha fatto da cornice al tradizionale bagno in mare dell’Epifania che, nonostante il freddo e le precipitazioni nevose, ha visto una nutrita partecipazione. Tra i tanti che si sono immersi in acqua, anche il Sindaco Fabrizio Piccioni.

L’evento si è svolto grazie alla collaborazione della Croce Adriatica, degli Amici Spiaggia 61 Misano, dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e del Consorzio Servizi Spiaggia e con il presidio delle forze dell’ordine.

Il perdurare della nevicata ha costretto, invece, ad annullare la Festa della Befana in programma nel pomeriggio in Piazza della Repubblica. La Befana incontrerà comunque i bambini di Misano Adriatico, fino ai 10 anni, per la distribuzione della calza, che si terrà al Cinema Teatro Astra dalle 15:00 alle 17:30. Quanti non riusciranno a ritirare il dono oggi, potranno farlo presso l’Ufficio IAT entro una settimana.  

