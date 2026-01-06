Neve in Romagna. Scuole aperte sulla costa, chiuse nei comuni collinari

Il comune di Rimini comunica che mercoledì 7 gennaio 2026, le scuole saranno regolarmente aperte. La situazione sarà costantemente monitorata dagli uffici competenti nelle prossime ore e soprattutto nelle ore notturne. Nel caso di peggioramento delle condizioni meteo si procederà alle valutazioni del caso. L'apertura dovrebbe essere confermata per tutti il territorio di costa. La conferma è già arrivata dal comune di Riccione. Saranno invece chiuse le scuole nei comuni collinari. Lo comunica il sindaco di Gemmano Riziero Santi.