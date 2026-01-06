Neve in Romagna. In azione i mezzi spargisale per limitare i disagi

A Riccione l’Amministrazione comunale ha attivato tempestivamente il protocollo di sicurezza per la viabilità cittadina. Dalle prime ore di questa mattina, quattro mezzi spargisale di Geat sono operativi per mettere in sicurezza il manto stradale e prevenire la formazione di ghiaccio. Gli interventi si stanno concentrando con priorità sulla Statale 16, sui viali in pendenza, sui cavalcavia, sulle rotatorie e presso i luoghi sensibili della città, con particolare attenzione agli accessi dell'ospedale “Ceccarini” e di “Casa Serena”.

Qualora le precipitazioni nevose non dovessero cessare, i mezzi proseguiranno le operazioni nel corso del pomeriggio. Poiché l'allerta meteo è stata prolungata fino alla mezzanotte dell'8 gennaio, la situazione resterà sotto costante monitoraggio per garantire, se necessario, un'attività continuativa dei mezzi di soccorso.