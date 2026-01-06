  
dalla mezzanotte

Dopo la neve arriva allerta per il freddo intenso. Interessato anche il riminese

In foto: @Manuel Migliorini
@Manuel Migliorini
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 18:36 ~ ultimo agg. 18:40
Dopo l'allerta emanata per la giornata di oggi per neve, l'Arpae e la Protezione Civilie dell'Emilia-Romagna hanno emesso una nuova allerta gialla, questa volta per temperature rigide, valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Ad essere interessate sono, in particolare, la montagna e la fascia collinare di tutte le province, da Piacenza a Rimini.

Per la giornata di mercoledì 7 gennaio si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura occidentali e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna.

Ad essere interessate dal provvedimento sono, in particolare, la montagna e la fascia collinare dal Piacentino al Riminese e la pianura piacentina e parmense Per la giornata di domani, viene evidenziato si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi nelle zone di pianura occidentali e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3 gradi nelle zone di montagna.

