Dopo la neve arriva allerta per il freddo intenso. Interessato anche il riminese

Dopo l'allerta emanata per la giornata di oggi per neve, l'Arpae e la Protezione Civilie dell'Emilia-Romagna hanno emesso una nuova allerta gialla, questa volta per temperature rigide, valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Ad essere interessate sono, in particolare, la montagna e la fascia collinare di tutte le province, da Piacenza a Rimini.

Per la giornata di mercoledì 7 gennaio si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura occidentali e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna.

