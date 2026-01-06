  
precipitazioni moderate

La Romagna imbiancata. La neve arriva anche sulla costa riminese

In foto: @Manuel Migliorini
@Manuel Migliorini
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 08:25 ~ ultimo agg. 14:19
Come nelle previsioni, dopo le precipitazioni che avevano già interessato la zona collinare dalle prime ore di oggi (martedì 6 gennaio) la neve ha raggiunto anche la pianura riminese con precipitazioni al momento di moderata intensità.

In pianura previste massime intorno ai 5 gradi, minime sotto lo zero nelle zone collinari.

Non si segnalano al momento criticità sulla rete autostradale e ferroviaria. Previsto anche mare mosso. Il peso della neve in alcune strade ha fatto crollare a terra alberi e rami, creando disagi alla circolazione. Al momento prevale il "bello" della neve con tante persone a passeggio nei parchi e in spiaggia, sotto i bianchi fiocchi.

Le previsioni di Arpae.

