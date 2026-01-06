Lupi in aeroporto. Colombo: Scalo chiuso per allontanamento in sicurezza

Tre lupi sono stati avvistati nel sedime aeroportuale del Fellini di Rimini e questo ha comportato la chiusura della scalo fino alle 15. “Desidero rassicurare i cittadini - commenta la parlamentare di FdI Beatriz Colombo -: la chiusura si è resa necessaria esclusivamente per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, consentendo al contempo le operazioni per l’allontanamento in sicurezza di tre lupi avvistati nel sedime aeroportuale".

"Si tratta - prosegue - di un tema delicato che va affrontato con equilibrio e responsabilità. Da animalista convinta, ritengo fondamentale il rispetto e la tutela di questi splendidi animali, ma allo stesso tempo le infrastrutture strategiche e l’incolumità dei cittadini vanno salvaguardate ad ogni costo. Il fenomeno della presenza dei lupi anche in pianura è ormai una realtà che richiede strumenti di contenimento e gestione adeguati. Le paure dei cittadini sono comprensibili e meritano ascolto. Mi adopererò affinché questa problematica venga portata all’attenzione della Camera e dei Ministeri competenti, per individuare soluzioni efficaci e rispettose dell’ambiente".