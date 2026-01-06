causa neve
A Riccione befana rinviata, ma mercoledì scuole regolarmente aperte
In foto: befana a Riccione
di Redazione
1 min
Mar 6 Gen 2026 14:53 ~ ultimo agg. 14:55
L’amministrazione comunale comunica che, a causa delle abbondanti e persistenti nevicate che stanno interessando il territorio cittadino, si è deciso di annullare l’evento della Befana previsto per oggi, martedì 6 gennaio. La decisione è stata assunta alla luce delle attuali condizioni meteorologiche e delle criticità connesse alla viabilità e alla sicurezza, che non consentirebbero una partecipazione serena e adeguata da parte di bambini e famiglie. L’evento non è cancellato, ma verrà riprogrammato a una nuova data
Si comunica inoltre che domani, mercoledì 7 gennaio le scuole sul territorio saranno regolarmente aperte.
Altre notizie
salvo peggioramento
Neve in Romagna. Scuole aperte sulla costa, chiuse nei comuni collinari
di Redazione
in piazza malatesta
Neve e befana volante. Bambini entusiasti per un Pompieropoli in bianco
di Redazione
FOTO
annullata befana in piazza
A Misano tuffo dell'Epifania sotto la neve. Bagno anche per il sindaco
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini