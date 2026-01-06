  
causa neve

A Riccione befana rinviata, ma mercoledì scuole regolarmente aperte

In foto: befana a Riccione
befana a Riccione
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 14:53
L’amministrazione comunale comunica che, a causa delle abbondanti e persistenti nevicate che stanno interessando il territorio cittadino, si è deciso di annullare l’evento della Befana previsto per oggi, martedì 6 gennaio. La decisione è stata assunta alla luce delle attuali condizioni meteorologiche e delle criticità connesse alla viabilità e alla sicurezza, che non consentirebbero una partecipazione serena e adeguata da parte di bambini e famiglie. L’evento non è cancellato, ma verrà riprogrammato a una nuova data

Si comunica inoltre che domani, mercoledì 7 gennaio le scuole sul territorio saranno regolarmente aperte

