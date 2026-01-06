  
AL Teatro di Dogana

La musica di De Andrè in una serata solidale di "Cattolica per la Tanzania"

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 6 Gen 2026 16:02 ~ ultimo agg. 16:08
Cattolica Per La Tanzania ODV organizza una serata musicale dedicata a Fabrizio De André, che si terrà sabato 10 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana, San Marino. L'evento, proprio nell'anniversario della scomparsa del cantautore genovese, vedrà come protagonista Nine’ Ingiulla, la cui voce ricorda quella del cantautore Fabrizio De André, accompagnato dalla band abruzzese La Bottega del Falegname. Sul palco si esibiranno inoltre Danilo Artale, violinista e polistrumentista noto per collaborazioni con Nicola Piovani ed Ennio Morricone, e Davide Brambilla, fisarmonicista e polistrumentista con esperienza in vari contest televisivi nazionali.
Il ricavato sarà destinato a due progetti: il completamento di una barca a vela accessibile a tutti, promossa dall’APS PURAVIDA 2.0, e il sostegno alla comunità di Traversara, frazione di Bagnacavallo, colpita dall’alluvione in Emilia Romagna, per la ristrutturazione di un vecchio cinema destinato a diventare un centro polifunzionale.

E' possibile acquistare i biglietti online su Ciaotickets o su https://linktr.ee/cattolicaperlatanzania
La biglietteria del Teatro sarà aperta dalle 14 di sabato 10 gennaio, mentre il concerto è previsto per le ore 21.

