NEVE SULLA ROMAGNA
Anche la riviera di Riccione imbiancata: le immagini dall'alto
In foto: neve sulla spiaggia di Riccione
di Redazione
1 min
Mar 6 Gen 2026 12:52 ~ ultimo agg. 13:28
La neve che ha imbiancato la Romagna nel giorno dell'Epifania è arrivata naturalmente anche a Riccione: queste le suggestive immagini dal drone del litorale riccionese completamente imbiancato.
