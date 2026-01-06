  
NEVE SULLA ROMAGNA

Anche la riviera di Riccione imbiancata: le immagini dall'alto

In foto: neve sulla spiaggia di Riccione
neve sulla spiaggia di Riccione
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 12:52 ~ ultimo agg. 13:28
La neve che ha imbiancato la Romagna nel giorno dell'Epifania è arrivata naturalmente anche a Riccione: queste le suggestive immagini dal drone del litorale riccionese completamente imbiancato.

https://www.icaroplay.it/programmi/anche-la-riviera-di-riccione-imbiancata-le-immagini-dal-drone/
