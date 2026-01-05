accensione alle 19.30
La Fiamma Olimpica è arrivata a Rimini. Il braciere nella piazza del Castello
Lun 5 Gen 2026 18:19 ~ ultimo agg. 18:36
Il percorso della Fiamma Olimpica a Rimini, proveniente da Riccione, è partito dal lungomare di Viale Regina Margherita per poi attraversare accompagnata dai tedofori le vie cittadine fino al centro storico e alla piazza del Castello dove è allestito il braciere la cui accensione è in programma alle 19.30.
La Fiamma Olimpica proseguirà il suo viaggio verso Milano Cortina, portando con sé l'entusiasmo e i valori che hanno animato questa straordinaria giornata riminese, nel conto alla rovescia verso l'apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 6 febbraio 2026.
