in piazza malatesta

Neve e befana volante. Bambini entusiasti per un Pompieropoli in bianco

In foto: la befana dei Vigili del Fuoco
la befana dei Vigili del Fuoco
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 14:21 ~ ultimo agg. 14:29
Che la Befana, visto il periodo in cui arriva, non tema la neve è cosa nota. Soprattutto se è una befana dei vigili del fuoco. Nonostante la nevicata abbondante della mattinata si è tenuto nella mattinata. in piazza Malatesta a Rimini. Pompieropoli. Bambini in visibilio per la vecchina che è arrivata volando sulle loro teste, portando doni e risate. L'evento ha visto anche la collaborazione, insieme al personale del comando provinciale, anche dei Vigili del Fuoco in quiescenza e dei volontari della Croce Rossa Italiana. Il programma della giornata, visto il meteo, è stato rivisto ma l'elemento a sorpresa della neve ha reso l'evento particolarmente magico.

