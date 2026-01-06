  
Neve in Romagna. Qualche disagio alla circolazione del trasporto pubblico

In foto: autobus di Start Romagna
autobus di Start Romagna
di Redazione   
Mar 6 Gen 2026 13:28 ~ ultimo agg. 13:34
Tempo di lettura 1 min
La prima nevicata del nuovo anno, nei territori dell’entroterra serviti da Start Romagna, ha causato alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale ma, in generale, la situazione è al momento sotto controllo. Nel riminese, le linee 7, 15, 16 e 166 hanno subito limitazioni di percorso a causa della neve presente sulle strade e di veicoli bloccati che hanno ostruito il passaggio.

Nel bacino di Cesena la linea 138 da e per Bagno di Romagna ha subito forti ritardi, fino a 30 minuti, e si sono registrati problemi al capolinea di Borello per la neve presente nell’area. Al momento non si segnalano problemi di viabilità nel territorio di Forlì e Ravenna e anche il traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini sta viaggiando regolarmente.

In generale, le linee potrebbero subire alcuni ritardi. Per verificare eventuali modifiche al servizio, che potrebbero rendersi necessarie in base all’evolversi della situazione meteorologica, Start Romagna invita a consultare l’apposita sezione del proprio sito web, dove verranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale (https://www.startromagna.it/news/avviso-meteo-possibili-disagi-al-servizio/).

 

