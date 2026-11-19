Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad risponde all'appello arrivato dai partiti di centrodestra riminesi che hanno chiesto di rinviare il rinnovo dei vertici di IEG a dopo le elezioni comunali della prossima primavera (vedi notizia). "Mi fa piacere che il centrodestra faccia ragionamenti che paiono divergere rispetto a quanto accade a livello nazionale - dice il primo cittadino - e questo invito, sul piano politico, lo condivido. Si tratta però di verificarne la fattibilità sul piano tecnico, visto che si tratta di una società quotata in borsa e soggetta quindi ad obblighi molto più stringenti rispetto a chi non è quotato." Sadegholvaad ribadisce però che se l'ipotesi di un rinvio fosse fattibile, sarebbe disponibile a percorrerla. "Onestamente - aggiunge - era un ragionamento che avevo già fatto anche io perché se davvero questa scadenza avviene a poche settimane dalle elezioni, troverei persino inopportuno procedere ad una nomina del genere". Il sindaco ribadisce però la massima fiducia nel presidente della Fiera Maurizio Ermenti e in tutto il cda e il management "che hanno fatto - dice - un lavoro straordinario in questi anni. Valiamo il doppio della capitalizzazione di Bologna e abbiamo una quotazione oggi che è otto volte più alta di quanto era pochi anni fa. Credo quindi che presidenza e cda meritino una conferma". Resta il tema dell'opportunità politica. "A me le nomine fatte un secondo prima di finire un mandato non piacciono e mi fa piacere che il centrodestra locale sia d'accordo. Spero lo sia anche a Roma" chiosa. Quali saranno i tempi per arrivare ad una decisione? "Mi pare che la scadenza (ndr per il rinnovo) sia tra fine aprile e inizio maggio e c'è quindi il tempo di fare tutte le verifiche del caso".