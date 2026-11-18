Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia lanciano un appello all'attuale Cda di IEG e all'amministrazione comunale di Rimini a rinviare il rinnovo dei vertici della società a dopo le elezioni comunali della primavera del 2027. Non una polemica, precisa il centrodestra, ma una proposta pienamente legittima anche per una società quotata visto che la scadenza elettorale dell’azionista pubblico di riferimento rientra nel contesto dell'articolo 9.2 dello statuto di IEG che consente di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando ci sono esigenze legate alla struttura societaria.

"Procedere alle nuove nomine a poche settimane dal voto significherebbe blindare per il prossimo triennio i vertici di un asset strategico per tutta la Romagna, mettendo la futura amministrazione e i cittadini riminesi davanti al fatto compiuto - evidenziano FdI, FI e Lega -. Una forzatura politica inaccettabile per chi ha a cuore la correttezza democratica". "La Fiera di Rimini appartiene all’intera comunità e alle sue imprese, non a una maggioranza in scadenza" - concludono le segreterie cittadine dei tre partiti del centrodestra.

La nota delle segreterie cittadine di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega

Sul futuro del principale motore economico del territorio serve senso delle istituzioni, non colpi di mano a fine mandato. Con questa posizione univoca e compatta, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia chiedono ufficialmente che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (IEG), previsto per la primavera 2027, venga rinviato a dopo le elezioni amministrative di Rimini.

Il meccanismo di controllo è noto: attraverso Rimini Holding (100% di Palazzo Garampi) e Rimini Congressi, il Comune di Rimini esercita un peso determinante sulla governance della Fiera. Procedere alle nuove nomine a poche settimane dal voto significherebbe blindare per il prossimo triennio i vertici di un asset strategico per tutta la Romagna, mettendo la futura amministrazione e i cittadini riminesi davanti al fatto compiuto. Una forzatura politica inaccettabile per chi ha a cuore la correttezza democratica.

La nostra non è una polemica, ma una proposta concreta e pienamente legittima anche per una società quotata. L’articolo 9.2 dello Statuto di IEG (in linea con l'art. 2364 c.c.) consente infatti di convocare l’Assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in presenza di particolari esigenze legate alla struttura societaria. La scadenza elettorale dell’azionista pubblico di riferimento rientra pienamente in questo quadro.

Chiediamo dunque al CdA uscente e all’Amministrazione comunale un atto di responsabilità: far slittare l’Assemblea al 21 o 22 giugno 2027 (motivandolo nella relazione sulla gestione) e allineare il deposito delle liste a valle dell'esito elettorale, ballottaggio incluso.

La Fiera di Rimini appartiene all’intera comunità e alle sue imprese, non a una maggioranza in scadenza. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia vigilano uniti affinché siano gli elettori a decidere prima che vengano assegnate le poltrone chiave del futuro di IEG.