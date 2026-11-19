nel 2027
Vita più facile per i pedoni. A Verucchio finanziamenti per opere su via Ponte
In foto: via Ponte a Verucchio
di Redazione
1 min
Il Comune di Verucchio ha ricevuto 284.750 euro di contributi per lavori in via Ponte. Saranno utilizzati per realizzare i marciapiedi nel tratto che va dalla rotatoria del centro commerciale fino alla rotatoria del ponte sul Marecchia.
In questo modo la circolazione pedonale sarà messa in sicurezza dal confine con Corpolò fino alla frazione di Ponte Verucchio. Le opere verranno realizzate nel 2027 e sono finanziate per 163.500 euro dal Fondo ministeriale Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), per 121.250 euro dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre 50.250 euro restano a carico del Comune, per un totale di 335.000 euro.
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