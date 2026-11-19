Il maltempo e soprattutto le forti raffiche di vento che nella giornata di mercoledì hanno colpito l'alta valmarecchia hanno creato grossi problemi alla viabilità e non solo. Intorno a mezzogiorno lungo la SS 258, a Talamello e in località Ponte Verucchio, alberi abbattuti dal vento hanno colpito due automobili di passaggio. Per fortuna per gli automobilisti sono danni alla carrozzeria e tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pennabill, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, per dare soccorso ai malcapitati e regolare la viabilità.



Nel territorio di Sant’Agata Feltria i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli Forestali sono intervenuti a più riprese per liberare le carreggiate da grossi fusti (località Campo Rosso) e per mettere in sicurezza le aree interessate dalla caduta di alberi e di un palo della linea telefonica (località Petrella Guidi e via Petrellese) che tuttavia non ha comportato l’interruzione del servizio telematico.

Un ulteriore ostacolo è stato rimosso con i Vigili del Fuoco a Verucchio lungo la SP 32, causando temporanei rallentamenti alla circolazione.