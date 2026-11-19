Il Capodanno più lungo del mondo 2026 si presenta: cultura senza rinunciare all'anima pop. Dal 26 dicembre a Rimini una settimana di installazioni, mostre, cinema, musica, performance e aperture straordinarie, fino alle dieci feste in dieci spazi della notte di San Silvestro con il Block Party a Marina Centro. Si parte con l'accensione delle luci di Natale il 21 novembre, con un programma che continua senza sosta fino al 10 gennaio. Capitolo spesa: tra i 700 e gli 800 mila euro, finanziati dall’imposta di soggiorno. Positivi finora i riscontri nelle prenotazioni con un +5,2% nel periodo tra il 29 dicembre e il sei gennaio ed un allungamento dei giorni di permanenza.

Il nuovo progetto si sviluppa intorno a tre date principali. Il 30 dicembre sarà la “Penultima notte”, il controcapodanno per dare spazio all'ascolto, alla parola e alla musica. Alle 23.30 il Teatro Galli ospiterà Waterloo live #1, la prima versione dal vivo della nuova opera di Alessandro Baricco.

La serata in piazza Malatesta si aprirà alle ore 20.15 con il Discoradio Party by RDS 100% GRANDI SUCCESSI e Valentina Guidi, che introdurranno i due concerti della notte, entrambi a ingresso gratuito. Alle ore 21 salirà sul palco Nico Arezzo, cantautore, produttore e arrangiatore classe 1998, vincitore di Musicultura nel 2024. Alle ore 22 sarà la volta di LA NIÑA, una delle voci più riconoscibili e personali della nuova scena italiana. La cantautrice napoletana fonde la tradizione popolare campana con l’elettronica e la ricerca sonora contemporanea.

Il 31 dicembre dieci feste in altrettanti spazi, dal centro storico alla marina. Dalle prime ore della sera fino alle 3 del mattino in consolle si alterneranno, tra gli altri, Maurizio Nari, Paolo Nhe, Gippo DJ, Jadi Cartier, N.O.N Dj, Andre/Cardillo, Gianni Morri e Max Padovani, con Walter Massa vocalist e la performance di Mark Lanzetta. In Piazza Cavour a guidare la serata sarà Roberta Lanfranchi, voce di RDS 100% Grandi Successi, ancora una volta partner dell'evento. Dalle 23:30 spazio al Discoradio Party e all'energia di Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi.

La festa coinvolgerà teatri, musei e luoghi della cultura, tra jazz, swing, musica classica, elettronica, sonorità latinoamericane, proiezioni e performance. A scandire la notte in piazza Malatesta tornerà il tradizionale Incendio al Castello alle 00.30 e alle 2. Novità nel palinsesto di Capodanno, Marina Centro ospiterà una Block Party, una festa urbana all’aperto, con protagonista Joy (Anonymous), progetto britannico diventato uno dei nomi più interessanti della scena dance elettronica internazionale.

Poi il 2 gennaio il cartellone proseguirà con il concerto gratuito di Goran Bregović in piazza Malatesta. A fare da cornice sarà un'intera Settimana della cultura, con un percorso continuativo tra installazioni, mostre e luoghi culturali, arricchito nelle diverse giornate da concerti, performance, incontri e aperture speciali. Un programma dedicato alla ricerca artistica contemporanea che incontra la vocazione popolare del Capodanno riminese e che si inserisce in un cartellone che prende il via ufficialmente il 21 novembre con l'accensione delle luci di Natale e conduce fino all'inizio del nuovo con l'Opera di Capodanno, il Viaggio con i Re Magi e altri appuntamenti e spettacoli che allungano il calendario delle feste fino al 10 gennaio.

Il programma completo.

Le dichiarazioni

“Il Capodanno più lungo del mondo quest’anno entra in una dimensione nuova - dichiara il sindaco Jamil Sadegholvaad. Se in quindici anni ha contribuito ad affermare Rimini come una destinazione attrattiva anche d’inverno, oggi questa esperienza si rafforza e allo stesso tempo si innova attraverso un programma che tiene insieme la grande festa popolare, la tradizione e una proposta culturale di altissimo livello e diffusa, capace di parlare a pubblici diversi con il linguaggio della novità, della curiosità e della enorme varietà. Tutto questo è stata una scelta, anche di luoghi nuovi o in cui si torna, una sfida più che una scommessa, che abbiamo maturato e cominciato a strutturare già a inizio anno, confrontandoci con numerosi stakeholder. Così ha preso forma un calendario di eventi e di allestimenti distribuiti in tutta la città che ha pochi eguali in Italia, riconoscibile e attrattivo, all’altezza delle aspettative di chi sceglierà Rimini per salutare il nuovo anno”.

“Il programma che presentiamo oggi – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Rimini Michele Lari - è frutto di un percorso costruito in questi anni attraverso il Piano strategico della cultura, il lavoro sugli spazi culturali e il confronto con le associazioni e le realtà creative del territorio. C’è sicuramente il grande nome dell’esibizione inedita di Alessandro Baricco in una sorta di ‘controcapodanno’ mai visto prima, ma quello che voglio sottolineare è come questa novità non sia maturata per caso. La Settimana della cultura porta quindi questo lungo lavoro sul presente e sul futuro culturale della città, delle sue ambizioni ed aspirazioni, dentro al programma del Capodanno, probabilmente l’occasione più complessa e sfidante per misurare l’intero sforzo. Musei, teatri, biblioteche e luoghi meno consueti, concerti, installazioni, la convivenza spalla a spalla tra il contemporaneo e il natalizio; tutto ciò prende ancora più forza dalla relazione con il patrimonio della città, con l’arte, il cinema, la musica e la performance. Un programma di alta qualità costruito anche grazie all’entusiasmo di un tavolo di lavoro che ha coinvolto numerose realtà locali che partecipano con la loro proposta attiva alla vita culturale di Rimini”.