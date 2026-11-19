In merito alla vicenda del teatro di Poggio Torriana e alla gestione della sua sala (vedi notizia), arrivano le precisazioni della provincia che specifica di avere un ruolo solo tecnico e normativo estraneo alle scelte politiche.

Il bando emesso da Comune e Provincia che accorpa in un lotto unico Centro Sportivo e Sala Teatro, escludendo di fatto - denuncia il neonato collettivo Mentre Vivevo - le associazioni culturali a vantaggio di quelle sportive. Col supporto di oltre cento firme e di un parere legale che rileva vizi procedurali nell'avviso, è stata chiesta una rettifica formale agli enti, riformulando la gara e dividendo gli spazi sportivi da quelli teatrali. Il sindaco Ronny Raggini ha difeso la legittimità del bando spiegando che, invece, la gestione separata presentava criticità e nel bando si specifica chiaramente che il concessionario avrà l'obbligo di realizzare rassegne teatrali e altre attività culturali

L’Amministrazione provinciale a sua volta precisa che "la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia gestisce le gare d’appalto e di concessione per conto dei Comuni e degli enti del territorio. L'attività, svolta nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), si basa su convenzioni specifiche che definiscono con precisione i compiti di ciascun soggetto coinvolto. L'avvio della procedura spetta all'ente committente, in questo caso il Comune di Poggio Torriana, che invia alla Provincia la delibera (nello specifico della vicenda in oggetto, due deliberazioni del Consiglio comunale di Poggio Torriana, la n. 20 del 08/06/2026 e la n. 22 del 08/06/2026) e la determina del Comune di Poggio Torriana (la n. 108 del 24/07/2026) di approvazione del capitolato, insieme a tutta la documentazione tecnica — dalle planimetrie ai piani economico-finanziari, fino agli elenchi delle tariffe — e alla scheda con gli elementi essenziali del contratto.

Su queste basi documentali la Stazione Unica Appaltante redige il bando, fissando i requisiti di partecipazione in linea con il Codice dei contratti pubblici e le regole delle autorità di settore. Il perimetro d'azione della Provincia, va sottolineato qui per fare chiarezza e non creare confusione, è strettamente tecnico e normativo: la SUA garantisce la regolarità formale e legale degli atti, senza entrare nel merito delle scelte gestionali o politiche sui servizi, che rimangono di esclusiva competenza dei singoli Comuni o enti richiedenti, così come è stato sempre fatto nelle numerose gare espletate dalla stessa per l’affidamento di concessioni di servizi.