Si è svolta ieri, mercoledì 18 novembre, nel Centro di Formazione iTalenti di Dulca a Rimini, la prima edizione de "iTalenti del Panettone".

In gara 42 panettoni di pasticceri e panificatori del territorio compreso tra Ancona e Bologna, valutati alla cieca da 6 giurati nelle due categorie Classico e Creativo.

I vincitori e i premi

Categoria Classico

1. Patrick Mancini e Luca Borelli, Ristorante La Fortezza di Torre Pedrera: trofeo e buono acquisto Dulca da 1.000 euro +IVA;

2. Mirco Servadei, Fred e Wilm di Faenza: targa e buono acquisto Dulca da 600 euro +IVA;

3. Michela Pazzini, MichyCake Dolci di Design di Poggio Berni: targa e buono acquisto Dulca da 300 euro +IVA

Categoria Creativo

1. Michela Pazzini, MichyCake Dolci di Design di Poggio Berni: trofeo e buono acquisto Dulca da 1.000 euro +IVA

2. Oscar Graziani, Pasticceria Cenni di Faenza: targa e buono acquisto Dulca da 600 euro +IVA

3. Walter Balzarotti, Conchiglia Beach di Cervia: targa e buono acquisto Dulca da 300 euro +IVA

Premi speciali degli sponsor

Oltre al montepremi Dulca, gli sponsor hanno assegnato premi speciali, consistenti in forniture di prodotto extra e in kit e accessori per laboratori professionali per un valore totale di € 4.100 che si aggiungono al montepremi offerto da Dulca. I buoni acquisto offerti da Dulca sono spendibili in prodotti a catalogo Dulca.

L'anonimato è stato garantito fino alla proclamazione: ogni panettone era identificato solo da un numero e la giuria non conosceva i nomi dei concorrenti.

A giudicare sono stati: Ivo Corsini (Maestro Panificatore, Presidente), Antonio Montalto (Tecnico professionista di pasticceria), Luca Diana (Maestro Pasticcere), Pier Antonio Bonvicini (giornalista, scrittore e critico enogastronomico), Donato Troiano (giornalista) e Antonio Guerra (Maestro Pasticcere). La giornata è stata condotta da Manfredi Nicolò Maretti, Editore e Direttore Editoriale di Manfredi Edizioni.

Roberto Fabbri, Presidente di Dulca: "Dulca è ogni giorno accanto ai professionisti del lievitato, e iTalenti del Panettone è un modo concreto per dirlo: uno spazio dove il merito parla da sé, assaggio dopo assaggio. Oggi abbiamo avuto la conferma che il talento sul territorio c’è e merita di essere valorizzato".

L'evento è stato realizzato con il sostegno di Agugiaro & Figna, Camel Distillerie, Corman, Ovito di Fileni, Belcolade di Puratos e con Icaro TV come media partner, che dedicherà all'evento uno speciale televisivo.