Entro il 2025 60 nuovi autisti

Trasporto scolastico. Start a Erbetta: informazioni superficiali

In foto: autobus di Start Romagna
autobus di Start Romagna
di Redazione   
Gio 18 Set 2025 13:03 ~ ultimo agg. 13:09
Il tema del trasporto scolastico infiamma la settimana del ritorno tra i banchi. Alle accuse del segretario di Rinascita Civica Mario Erbetta (vedi notizia) arriva a stretto giro la risposta di Start Romagna.

"Lo stipendio di un neoassunto non è inferiore a 1200 euro - si legge -. Abbiamo sempre condiviso che comunque sia inadeguato e che rappresenti uno dei motivi più importanti nel determinare la carenza di autisti in tutta Italia e che a caduta interessa le corse quotidiane. Start Romagna applica il contratto nazionale di lavoro, lo integra con accordi sindacali e non può non avere l’obiettivo di un equilibrio economico, trattandosi di servizio pubblico, al quale danno prezioso supporto la Regione Emilia-Romagna e tutti i comuni che contribuiscono, facendosi carico di servizi aggiuntivi. Un aiuto potrebbe essere l’incremento del Fondo Trasporto Pubblico, la cui consistenza contrasta con la volontà di puntare sul tpl".

Start spiega che "la difficoltà di tenere insieme stipendio e costi di trasferta dei lavoratori provenienti da altre regioni è un problema che affrontiamo ogni giorno nell’intensa attività di recruiting che svolgiamo, che a fine 2025 puntiamo arrivi ad assumere 60 nuovi autisti nei bacini di Start Romagna".

"Le restanti - conclude l'azienda - sono considerazioni politiche che il signor Erbetta magari potrebbe rivedere alla luce delle informazioni diffuse un po’ superficialmente".

