pubblicato avviso

Un bistrot per lo Spazio Tondelli. Riccione Teatro cerca il gestore

In foto: rendering dell'interno del Tondelli
rendering dell'interno del Tondelli
di Redazione   
Gio 18 Set 2025 11:31 ~ ultimo agg. 11:38
Lo spazio Tondelli avrà al suo interno un bistrot che sarà attivo non solo in occasione degli spettacoli ma tutti i giorni. Riccione Teatro, infatti, annuncia la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare per individuare il gestore. Lo spazio ristoro sarà aperto stabilmente alla città: luogo di incontro, piccola ristorazione e socialità quotidiana, in dialogo con la programmazione artistica e culturale. Qui il pubblico potrà vivere l’atmosfera dello Spazio Tondelli non solo prima e dopo gli eventi, ma in ogni momento della giornata.

La consultazione è aperta a operatori economici, professionisti, soggetti del terzo settore e portatori di interessi collettivi e diffusi. Riccione Teatro raccoglierà contributi, proposte e manifestazioni di interesse fino al 18 ottobre 2025, data di scadenza fissata nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione.

