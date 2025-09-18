  
20 e 21 settembre

Torna al Museo della Città "RIvestiti!" dedicato alla moda etica e sostenibile

In foto: Rivestiti!
Rivestiti!
Torna a Rimini "Rivestiti!", l’evento gratuito promosso e realizzato da Pacha Mama e Lazzaro Vintage con il contributo della Regione e del Comune e con la collaborazione di tante associazioni riminesi. Il 20 e il 21 settembre nell’Ala Moderna del Museo della Città sono in programma laboratori, mostre mercato, workshop e soprattutto l’incontro diretto con enti e associazioni che rispondono positivamente ai criteri di coerenza, sostenibilità e giustizia sociale: sartorie sociali, riciclo creativo, vintage etico, upcycling e commercio equo e solidale.
Cerchiamo ogni giorno di spiegare che una maglietta non può costare meno di un panino, e che se è così, qualcun altro, probabilmente dall’altra parte del mondo, ne starà pagando il prezzo”, spiegano le promotrici e i promotori del Festival. “Con Rivestiti! vogliamo proprio raccontare l’altra faccia della medaglia, e cioè una moda che rispetta tutte e tutti: il Pianeta, le persone che producono le nostre magliette e quelle che le acquistano. Le nostre scelte fanno la differenza, acquistare usato, etico e sociale significa scegliere capi ma anche scegliere storie e persone”. “In una società come quella in cui stiamo vivendo in cui tutto si muove con una rapidità esagerata crediamo sia fondamentale riscoprire le nostre origini, le fibre, i tessuti, l’artigianato, la creatività, il recupero e metterle al centro del processo produttivo per lanciarsi verso un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle persone”.

Con la partecipazione di:
Terra Equa, Campo Lavoro Missionario, Guardaroba Solidale Madiba, Cooperativa Eucrante, Arti in Cantiere, Vite in Transito, Associazione Crisalide, Cenci e Stracci, EducAid, Psicocromatici, Federconsumatori, Nimaia, Terzo Spazio, Riviera Banca, Caritas, Povero Diavolo.

