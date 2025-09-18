A Brisighella il festival dei Cammini, tra escursioni, arte e laboratori

Si svolge il 20 e 21 settembre a Brisighella il quinto Festival dei Cammini in Romagna. Durante la due giorni tante occasioni per camminare insieme ma anche per godere la bellezza di due mostre, "I Colori della Musica" a cura di Tatiana Malpezzi Perdonà e "I sentieri dell'arte", che saranno allestite nel Chiostro dei Novizi del Convento dell'Osservanza, che sarà il fulcro dell'evento. Ci saranno momenti di spiritualità e laboratoriali, conferenze tematiche e concerti (vedi il programma allegato)

Per tutti i partecipanti sarà possibile partecipare ad alcune escursioni.

Sabato 20 settembre guida GAE Sandro Bassi Escursione sui luoghi delle origini di Brisighella

ritrovo ore 9:30 presso Complesso Osservanza partenza ore 10,00. Lunghezza del percorso km. 9,5 –

dislivello m.420, durata ca. 4 ore, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, zainetto con

spuntino e acqua, bastoncini, giacca per la pioggia, cappellino e un cambio pulito da lasciare in auto. Offerta libera consigliata 5 euro

Passeggiate con guide locali nella storia del Borgo di Brisighella. Visita guidata alla Rocca a cura della guida Maria Paola Giannelli

ritrovo ore 10:00 partenza ore Ore 10:30

Offerta libera consigliata 5 euro

Visita nel borgo a cura della guida Silvia Mordini.

Ritrovo ore 14:30 partenza ore 15:00

Offerta libera consigliata 5 euro

Domenica 21 settembre guida GAE Stefano Schiassi Escursione curata dalla sul Sentiero dell’Olio con degustazione.

Ritrovo ore 14:00 presso Complesso Osservanza. Partenza ore 14,30 con rientro per le 18,00 ca. Lunghezza ca.8 km - dislivello di ca. 200 mt. Durata cammino ca. 3,30 – abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, acqua, giacca per pioggia con cappuccio o cappellino. Cambio abiti asciutto in auto. Offerta libera consigliata 5 euro



Per info e prenotazioni di tutte le escursioni in programma: Pro Loco Brisighella Tel. 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it