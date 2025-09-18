  
Indietro
menu
menu

il 20 e 21 settembre

A Brisighella il festival dei Cammini, tra escursioni, arte e laboratori

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Set 2025 11:48 ~ ultimo agg. 11:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si svolge il 20 e 21 settembre a Brisighella il quinto Festival dei Cammini in Romagna. Durante la due giorni tante occasioni per camminare insieme ma anche per godere la bellezza di due mostre, "I Colori della Musica" a cura di Tatiana Malpezzi Perdonà e "I sentieri dell'arte", che saranno allestite nel Chiostro dei Novizi del Convento dell'Osservanza, che sarà il fulcro dell'evento. Ci saranno momenti di spiritualità e laboratoriali, conferenze tematiche e concerti (vedi il programma allegato)

Per tutti i partecipanti sarà possibile partecipare ad alcune escursioni.

Sabato 20 settembre guida GAE Sandro Bassi Escursione sui luoghi delle origini di Brisighella

  • ritrovo ore 9:30 presso Complesso Osservanza partenza ore 10,00. Lunghezza del percorso km. 9,5 –
    dislivello m.420, durata ca. 4 ore, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, zainetto con
    spuntino e acqua, bastoncini, giacca per la pioggia, cappellino e un cambio pulito da lasciare in auto. Offerta libera consigliata 5 euro

Passeggiate con guide locali nella storia del Borgo di Brisighella. Visita guidata alla Rocca a cura della guida Maria Paola Giannelli

  • ritrovo ore 10:00 partenza ore Ore 10:30
    Offerta libera consigliata 5 euro

Visita nel borgo a cura della guida Silvia Mordini.

  • Ritrovo ore 14:30 partenza ore 15:00
    Offerta libera consigliata 5 euro

Domenica 21 settembre guida GAE Stefano Schiassi Escursione curata dalla sul Sentiero dell’Olio con degustazione.

  • Ritrovo ore 14:00 presso Complesso Osservanza. Partenza ore 14,30 con rientro per le 18,00 ca. Lunghezza ca.8 km - dislivello di ca. 200 mt. Durata cammino ca. 3,30 – abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, acqua, giacca per pioggia con cappuccio o cappellino. Cambio abiti asciutto in auto. Offerta libera consigliata 5 euro
  •  

Per info e prenotazioni di tutte le escursioni in programma: Pro Loco Brisighella Tel. 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it

Altre notizie
Rivestiti!
20 e 21 settembre

Torna al Museo della Città "RIvestiti!" dedicato alla moda etica e sostenibile
di Redazione
rendering dell'interno del Tondelli
pubblicato avviso

Un bistrot per lo Spazio Tondelli. Riccione Teatro cerca il gestore
di Redazione
Carabinieri Ispettorato del Lavoro
diverse violazioni contestate

Lavoro, controlli dei Carabinieri: sanzioni per 100mila euro, sospesa discoteca
di Redazione
autobus Start
Erbetta: mancano gli autisti

Inizia la scuola e iniziano i disagi per il trasporto scolastico: corse saltate
di Redazione
Matteo Versari
scomparso a 50 anni

Sabato a San Giuliano i funerali del dottor Versari. Il ricordo dei colleghi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO