Riccione. Bilancio, gli emendamenti di Azione: inserire promesse non mantenute

Tanti gli emendamenti presentati al DUP, Documento Unico di Programmazione, e al Bilancio che saranno tra i temi al centro del prossimo consiglio comunale di Riccione. L'amministrazione ha già contestato molti di quelli presentati dalla minoranza definendoli strumentali (vedi notizia) ma ovviamente di parere opposto sono i diretti interessati. In particolare Azione mette in fila le sue proposte relative al DUP. "Proponiamo - si legge in una nota - di inserire due promesse non mantenute da questa giunta cioè la progettazione e realizzazione Spa cittadina col relativo incarico e gli incentivi per il fotovoltaico. Chiederemo che l’avanzo libero da rendiconto che sarà disponibile ad inizio primavera venga speso tutto per progetti legati alla sicurezza ( aumento dei fondi era u tema anche della campagna elettorale di questa giunta). Sul Turismo chiediamo che vengano indicate le cifre X la promozione turistica all’estero, oggi assente ( abbiamo messo 280mila euro)".

"Vogliamo inoltre mantenere la palestra di via Martinelli - prosegue Azione -, senza scambiarla con piazzetta del Faro su cui l’amministrazione ha una servitù ad uso pubblico. Non si comprende inoltre la scelta di cedere una palestra che diventerà condominio praticamente a 540mila euro più IVA senza bando in una zona dove gli attici vengono venduti a 2,7 milioni di euro e gli appartamenti nuovi costano 11mila euro al mq. Infine chiediamo che con i proventi delle multe venga asfaltato il tratto di via Flaminia prima e dopo il nuovo autovelox fisso che chiediamo venga dismesso e sostituito con uno mobile".

Ci sono poi gli emendamenti sul bilancio. "Proponiamo - spiega Azione - di mantenere i dati che l’amministrazione dice di aver raggiunto per il 2025 anche per il prossimo triennio per Recupero Imposta di Soggiorno, Recupero IMU e riscossione imposta di soggiorno. Così si possono liberare 900mila euro annuo di risorse da destinare al taglio IRPEF E TARI, al sostegno alle Caritas che oggi non hanno contributi e alla piantumazione di nuovi alberi grandi anche in vista della seconda parte del censimento annunciato dalla Giunta che purtroppo prevederà abbattimento di altri alberi".