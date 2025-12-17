Nuovo Neri, piscina, stadium e non solo. Il punto sulle infrastrutture sportive

C'è da capire il futuro del Romeo Neri, diviso tra il piano A di Aurora Immobiliare e quello B dell'amministrazione, ma anche della Cittadella dello Sport della Gaiofana nuovamente ferma al palo. C'è la nuova piscina che si prepara ad aprire e i lavori ormai ultimati allo Stadium, casa della federazione della danza sportiva, oltre al progetto per il polo dell'atletica a Bellariva. Tanti i temi al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula dedicata alle infrastrutture sportive riminesi, in onda in diretta alle 18 e in replica alle 21.05 su Icaro TV (canale 18 del digitale terrestre). Ospiti la presidente della sesta commissione (che si occupa proprio di sport) Annamaria Barilari del Partito Democratico e Loreno Marchei, consigliere comunale della Lega.

