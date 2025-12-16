Riccione, la maggioranza attacca: da minoranza solo emendamenti strumentali

Decine e decine di emendamenti esclusivamente strumentali che non incidono sulla programmazione della città. I gruppi consigliari di maggioranza di Riccione attaccano la minoranza alla vigilia del consiglio comunale del 18 dicembre nel quale si discuterà di Dup, Bilancio di previsione e Piano triennale delle opere pubbliche. In una nota, la maggioranza prende ad esempio l'emendamento sulla cosiddetta “Spa cittadina” presentato dal consigliere Gianluca Vannucci di Azione. "Un tema - si legge - che l’opposizione presenta come una propria proposta, ma che l’amministrazione comunale ha già da tempo affrontato e tradotto in atti concreti". "Inserire oggi nel Dup un obiettivo già presente nella strategia dell’amministrazione non aggiunge nulla, se non un’operazione di facciata". La coalizione che sostiene la sindaca Angelini puntano il dito quindi sulle "solite dichiarazioni, buone per i comunicati o i post sui social network ma scollegate dai percorsi amministrativi reali". "Riccione - conclude la nota - ha bisogno di serietà, visione e capacità di trasformare le idee in progetti. Su questo la maggioranza continuerà a lavorare, senza farsi distrarre dalle chiacchiere".